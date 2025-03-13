Aslıhan Malbora Çağatay Ulusoy’la ilişki yaşadığını itiraf etti: İlişkimiz güzel gidiyor

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Paris Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen oyuncu Aslıhan Malbora, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İlk kez katıldığı moda haftasından memnun ayrıldığını belirten Malbora, "Benim ilk katılımımdı. Beklediğimden güzel geçti ve çok beğendim" dedi. Çağatay Ulusoy ile ilişkileri hakkında da konuşan Malbora, "İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.

Çağatay Ulusoy ile ilişkileri hakkında da konuşan Malbora, ʺİlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yokʺ dedi. (Takvim.com.tr)

DETAY VERMEDİ

Geçtiğimiz dönemde Ulusoy'un havalimanında kendisini bırakıp kaçtığı yönündeki söylentilere de güler yüzle yanıt veren Malbora, "Bence siz onu kendi aranızda konuşun. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum" dedi.