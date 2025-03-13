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Aslıhan Malbora Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşadığını itiraf etti: İlişkimiz güzel gidiyor

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy’la olan ilişkisini itiraf etti. “İlişkimiz güzel gidiyor” diyen Malbora, aralarında kıskançlık olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mart 2025
Aslıhan Malbora Çağatay Ulusoy’la ilişki yaşadığını itiraf etti: İlişkimiz güzel gidiyor

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Paris Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen oyuncu Aslıhan Malbora, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İlk kez katıldığı moda haftasından memnun ayrıldığını belirten Malbora, "Benim ilk katılımımdı. Beklediğimden güzel geçti ve çok beğendim" dedi. Çağatay Ulusoy ile ilişkileri hakkında da konuşan Malbora, "İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.

Çağatay Ulusoy ile ilişkileri hakkında da konuşan Malbora, ʺİlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yokʺ dedi. (Takvim.com.tr)Çağatay Ulusoy ile ilişkileri hakkında da konuşan Malbora, ʺİlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yokʺ dedi. (Takvim.com.tr)


DETAY VERMEDİ
Geçtiğimiz dönemde Ulusoy'un havalimanında kendisini bırakıp kaçtığı yönündeki söylentilere de güler yüzle yanıt veren Malbora, "Bence siz onu kendi aranızda konuşun. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum" dedi.

Malbora, ʺBizim aramızda kıskançlık gibi şeyler olmazʺ diye konuştu. (Takvim.com.tr)Malbora, ʺBizim aramızda kıskançlık gibi şeyler olmazʺ diye konuştu. (Takvim.com.tr)

Muhabirlerin "Çağatay Bey ile aranızda kıskançlık olur mu?" sorusuna ise net bir cevap veren Malbora, "Bizim aramızda böyle şeyler olmaz" şeklinde cevap verdi.

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