Sabancı ailesinden dillere destan kutlama: İş ve sosyete dünyası akın etti!

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Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Suzan Sabancı'nın önceki gün doğum günüydü. Suzan Hanım, 60. yaş gününü Yeniköy'deki yalısında verdiği muhteşem bir partiyle kutladı. Caroline Koç'tan Leyla Alaton'a, Dalia Garih'ten Serdar Gülgün'e kadar yaklaşık 400 kişi, Suzan Hanım'ın mutluluğuna ortak oldu.

Suzan Hanım, 60. yaş gününü Yeniköy'deki yalısında verdiği muhteşem bir partiyle kutladı.(Takvim Gazetesi)



SABAHA KADAR EĞLENCE

Partide önce şef Carlo Bernardini'nin hazırladığı lezzetlerin sunulduğu bir yemek yendi ve sonra eğlence başladı. Partideki enerji ve coşku, katılımcıların eğlencesine eğlence kattı.