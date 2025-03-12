Sabancı ailesinden dillere destan kutlama: İş ve sosyete dünyası akın etti!

Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Suzan Sabancı'nın önceki gün doğum günüydü. Suzan Hanım, 60. yaş gününü Yeniköy'deki yalısında verdiği muhteşem bir partiyle kutladı. Caroline Koç'tan Leyla Alaton'a, Dalia Garih'ten Serdar Gülgün'e kadar yaklaşık 400 kişi, Suzan Hanım'ın mutluluğuna ortak oldu.
Suzan Hanım, 60. yaş gününü Yeniköy'deki yalısında verdiği muhteşem bir partiyle kutladı.(Takvim Gazetesi)
SABAHA KADAR EĞLENCE
Partide önce şef Carlo Bernardini'nin hazırladığı lezzetlerin sunulduğu bir yemek yendi ve sonra eğlence başladı. Partideki enerji ve coşku, katılımcıların eğlencesine eğlence kattı.
Suzan Sabancı. (AA)
Sabancı, pastasını kestikten sonra bile dans etmeye devam ederek gençliğini ve enerjisini gösterdi. Herkesin çok eğlendiği parti geç saatlere kadar devam etti. Carlo Bernardini'nin hazırladığı Suzan Sabancı'nın dev çikolatalı pastasında mum yer almaması dikkat çekti.