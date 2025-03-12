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Nurgül Yeşilçay'ın Türkan Şoray hayranlığı ağır bastı!

Türkay Şoray'ın ikonik makyajı dünya çapında viral oldu. Yeşilçay, Şoray’a olan hayranlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Nurgül Yeşilçay’ın Türkan Şoray hayranlığı ağır bastı!

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Önceki gün Karaköy'de bir ödül törenine katılan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada akım haline gelen Türkan Şoray makyajını denediğini söyledi. Yeşilçay, bu makyaj hakkında, "Türkan Hanım bizim ikonumuzdur. Aslında buraya Türkan Şoray gibi gelecektim ama Necati 'Öyle gitme' dedi.

Hevesimi kırdı. Sonrasında saçları söndürdük ve böyle bir şey yaptık" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin "Sizce Türkiye'nin en güzel kadını Filiz Akın mı, Türkan Şoray mı?" sorusuna ise ünlü oyuncu, "Türkan Hanım'la çalıştığım için Türkan'cıyım diyebilirim. Diyeyim mi bilemedim, Filiz Hanım'a da ayıp olur" diyerek güldü.

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