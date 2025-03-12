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Dünyaca ünlü defilede Afra Saraçoğlu'nun kombinine tepki yağdı!

Afra Saraçoğlu, katıldığı Paris Moda Haftası’nda defileyi dünyaca ünlü yıldızlar Barbara Palvin ve Alessandra Ambrosio ile birlikte izledi. Yaptığı kombin ise sosyal medyayı ikiye böldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Dünyaca ünlü defilede Afra Saraçoğlu’nun kombinine tepki yağdı!

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Afra Saraçoğlu, 3-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası'na bir markanın özel davetlisi olarak katıldı. Moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte, Barbara Palvin, Jessica Alba, Sarah Michelle Gellar ve Alessandra Ambrosio gibi ünlü isimler de yer aldı. Saraçoğlu, defileyi Barbara Palvin ve Alessandra Ambrosio ile yan yana takip etti. Defilede dünyaca ünlü isimlerle ile yan yana gelen oyuncu davetten paylaşımlar da yaptı.

"ELEŞTİRMEK GEREKSİZ"
Ancak Saraçoğlu'nun etkinlik için seçtiği pantolon-ceket kombini takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncunun tarzını beğenirken bazıları da, "Bu kadar büyük bir etkinlik için fazla sade", "Barbara gibi şık bir kıyafet giyseydi keşke" şeklinde yorumlar yaptı. Öte yandan Saraçoğlu'nun minimal tarzını sevenler de, "Marka, Afra'ya kombini hazır olarak göndermiş ve böyle giyinmesini istemiş, kızın suçu yok yani kız seçmemiş kombini" ve "Önemli olan markanın ona uygun gördüğü kıyafet eleştirmek gereksiz" diyerek oyuncuya destek verdi.
Saraçoğlu, gözlerindeki mavi tonlarında farıyla da dikkat çekti.

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