Ahsen Eroğlu samimi açıklamalarda bulundu!

Ahsen Eroğlu, önceki gün Karaköy'de bir törene katıldı. Eroğlu, geçtiğimiz haftalarda çıktığı Paris tatili hakkında konuştu. Genç oyuncu, "Çok güzel bir tatil geçirdim. Paris'te genelde hava soğuk olur ama aşırı sıcak 4-5 gün geçirdik. Bu yüzden biraz yorulduk. Sanata doymak diyelim" diyerek güldü.



Sevgilisi Kemal Ertuğ hakkında da konuşan Eroğlu, "Romantik bir Paris tatili de oldu diyebiliriz. Aslında ilişkimiz 2022 Ocak'ta başladı. 3 seneyi bitirdik. O da buralarda ama saklandı galiba. Kamera önünü pek sevmiyor" şeklinde konuştu.

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