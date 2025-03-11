Sırra kadem basan Öykü Çelik’ten radikal karar!

Öykü Çelik, 2006 yılında Selena dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. Bu proje ona sayısız dizi ve sinemanın da kapısını açtı. Bir dönem en çok aranılan oyuncular arasındaydı. Ancak son zamanlarda sırra kadem bastı.



Herkes Öykü'yü merak ederken ortaya ilginç bir iddia atıldı. Buna göre Çelik, aldığı gayrimenkulleri sattı. Kazandıklarını da ekleyip İngiltere'nin yolunu tuttu. İngiltere'nin başkenti Londra'da kendisine bir ev aldı. Temelli olarak İngiltere'ye taşındı.



Sadece projeler için Türkiye'ye gidip gelme kararı aldı. Ayrıca Londra'da da oyunculukla ilgili eğitim alacağı da vurgulandı. Bunun için özel bir okula yazıldığı da iddia edildi.

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