PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Sırra kadem basan Öykü Çelik'ten radikal karar!

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, malını mülkünü sattı. Londra’dan ev aldı. Temelli olarak İngiltere’ye taşındı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Sırra kadem basan Öykü Çelik’ten radikal karar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Öykü Çelik, 2006 yılında Selena dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. Bu proje ona sayısız dizi ve sinemanın da kapısını açtı. Bir dönem en çok aranılan oyuncular arasındaydı. Ancak son zamanlarda sırra kadem bastı.

Herkes Öykü'yü merak ederken ortaya ilginç bir iddia atıldı. Buna göre Çelik, aldığı gayrimenkulleri sattı. Kazandıklarını da ekleyip İngiltere'nin yolunu tuttu. İngiltere'nin başkenti Londra'da kendisine bir ev aldı. Temelli olarak İngiltere'ye taşındı.

Sadece projeler için Türkiye'ye gidip gelme kararı aldı. Ayrıca Londra'da da oyunculukla ilgili eğitim alacağı da vurgulandı. Bunun için özel bir okula yazıldığı da iddia edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teröristan planı çöp oldu! YPG teslim oldu | Abdi ABD’ye yalvardı İsrail’e yanladı Şam’a mecbur kaldı: İşte 8 maddelik anlaşma
Teklif TBMM’ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ve ne zaman ödeme yapılacak? Torbada neler var?
Takas Bank
Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki provokasyona sert tepki! Muhalefete uyarı: Fitne ateşine odun taşınmamalı
ÖZEL | Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke! Trabzon’a geliyor
Jardel’i yakaladı Icardi’yi solladı! Galatasaray’ı ipten alan Osimhen tarih yazdı
Türk Telekom
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ümidinizi kaybetmeyin
AK Parti TBMM’ye sundu: Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıktı
Donald Trump Beyaz Saray’dan kovmuştu | Zelenskiy’den özür mektubu! ABD’li yetkili Değerli madenler anlaşması için tarih verdi
Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor
Dünya genelinde X’e erişim sorunu yaşandı! Elon Musk Siber saldırı altındayız dedi o ülkeyi suçladı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki DEM’e uyarı!
Müteahhidin temelinde yalan var! KKTC’de partileyen İmamoğlu İstanbul’da durumum yok dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpili
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
Kartal’ın serisi bitti! Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2 | MAÇ SONUCU
TÜSİAD üst yönetimi için hazırlanan iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu’ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti
Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?
Usta Oyuncu Macit Koper’in acı günü! Kanserle mücadele eden hayat arkadaşı Hülya Koper’i kaybetti