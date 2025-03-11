Simge’den samimi özel hayat açıklaması!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün sahil hattında seyir halinde görüntülendi. Aracın camını açarak gazetecilerle sohbet eden şarkıcı,"Spordan çıktım, yoga yaptım, şimdi de eve dönüyorum" dedi.



Muhabirlerin, Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelip "Yılın Kadını" ödülünü almasıyla ilgili sorusuna ise, "Ne güzel, harika. Başarılar diliyorum herkese" diyerek Nara'yı tebrik etti.



Özel hayatına dair sorulara da samimi yanıtlar veren şarkıcı, "Hayatımda sadece müzik var, başka hiçbir şey yok. Kendimi aşka kapatmadım. Aşka gerek duymuyor değilim. Herkesin aşka ve sevgiye ihtiyacı vardır ama benim sevebileceğim biri çıkmadı karşıma" dedi.



Gazetecilerin, "Hayranınızla birlikte olur musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bilemem. Aşk bu, herkese konabiliyor."

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