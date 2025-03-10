Kısa bir süre önce ayrılmışlardı: Şükrü Özyıldız, Sibil Çetinkaya hakkındaki sorulara yanıt vermedi!

Oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını kısa yanıtlayan Özyıldız, "Arkadaşlarımla yemeğe geldik, evime dönüyorum" dedi.

Sibil Çetinkaya ile ilgili sorulara yanıt vermek istemeyen ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Sibil Hanım, sizin için 'Şükrü ile sevgimiz baki' dedi, ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Doğruyu söylemiş, her zaman öyle. Ama daha fazla konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Öte yandan, Özyıldız'ın sosyal medya hesabında Çetinkaya ile olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti. Özyıldız, konuyla ilgili yöneltilen sorulara ise yanıt vermemeyi tercih etti.