Sosyetenin tanınmış isimlerinden Faruk Sabancı bir süredir oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşıyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile milyonlarca hayranı olan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı aşkı baya ciddiye binmiş.

İşler ciddiye bindi! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç'i ailesiyle tanıştırdı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Konuşulanlara göre Faruk Sabancı aile üyeleriyle birlikte Esra Bilgiç, geçtiğimiz günlerde yemek yiyip tanıştırmış.

İşler ciddiye bindi! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç'i ailesiyle tanıştırdı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kalabalık bir masa olduğu için herkesi tek tek yazmak istemedim ama yakın zamanda sürpriz bir haber gelirse şaşırmayın derim...

Bu arada oyunculuk kariyerine de devam eden Esra Bilgiç, dijital platformlarda yayınlanan bir projesi için devamını çekme kararı almış. Güzel oyuncu, yaz ayında da çalışmaya devam edecekmiş.

Barış Alper Yılmaz (Takvim.com.tr)

'KÖY OKULLARINA DESTEK VERDİ!'

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun yükselen yıldızlarından biridir ve toplumsal sorumluluk projelerinde de aktif bir şekilde yer alıyor. Köy okullarına yardım konusunda duyarlı olan Barış Alper Yılmaz, gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli bağışlar yapmayı ve sosyal projelere destek olmayı sürdürüyor. Duyduğuma göre Siirt'te pek çok köy okuluna yüzlerce mont, bot ve giyecek yardımında bulunmuş Barış Alper...

Futboldaki başarısını yaptığı yardımlarla da perçinleştiren Barış Alper Yılmaz'ın, bu hareketini tebrik ediyorum. Bir çok futbolcuya nazaran yardımlarını gizli yapsa da Barış Alper Ylımaz'ın bu hareketi yüzlerce çocuğa dokunduğunu düşünüyorum. Çünkü futbolcuların, özellikle popüler kesimin, sosyal sorumluluk projelerine katılması önemli, bu tür girişimler, gençler ve çocuklar için ilham verici olabilir ve onların yaşamlarını iyileştirebilir. Barış Alper Yılmaz'ın köy okullarına olan desteği, bu anlamda büyük bir değer taşıyor. Bu tarz yardımlar, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için büyük bir katkı sağlıyor. Ve bu hareketinden dolayı Barış Alper'i kutlamamak elde değil.

Gökhan Keser (Takvim.com.tr)

AYRILIK SONRASI YENİ ŞARKI 'YETER'

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Keser'in yeni slow şarkısı "Yeter" geçtiğimiz gün dinleyicisiyle buluştu. 22 Music Entertainment etiketiyle Volga Tamöz prodüktörlüğünde yayımlanan şarkı 90'ların naif melodilerini bugünün güçlü sounduyla birleştiriyor, dinleyiciyi geçmişe götürüyor.

Ayrılığın hüznünü hissettiren "Yeter" müzik severleri üç buçuk dakikalık nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Çiğdem Batur'dan ayrılan Gökhan Keser'in şarkısı "Yeter"in sözleri çok manidar olmuş.

Sözü ve müziğinde sanatçı kendi imzasını Volga Tamöz ve Gülsen Karatoprak ile birleştiriyor. Bu arada şarkıyı çok beğendiğimi söylemeden geçemeyeceğim. Şarkı da Gökhan Keser'e, çok ünlü bir sanatçı back vokal yapmış. Sanatçının kim olduğu açıklanmasa da yakında ne de olsa öğreniriz diyorum.