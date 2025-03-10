Defne Samyeli’den aşk hayatı hakkında samimi açıklama: Benim için önce güven sonra evlilik

Defne Samyeli, KKTC'deki bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Doğru kişiyi bulursam 24 saatte evlenirim" demiştiniz. Evlenmek için kriteriniz nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Çok genç yaşta evlenip anne oldum. Evlilik hayatını uzun uzun yaşadım. Bu saatten sonra, hayatıma çok farklı bir boyut kazandıracaksa biriyle evli olabilirim. Şu anda benim için en önemli olan elbette ki aşk ama güven çok daha önemli. Arkadaşlığı sağlayabilmek ve hayatın içinde önceliklerimizin aynı olması da önemli."