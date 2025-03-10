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Bade İşçil nihayet aradığı aşkı buldu! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Bade İşçil, bitirdiği evliliğinden sonra nihayet mutluluğa ulaştı. Kalbini fotoğrafçı ve gezgin Cenk Demirgüç’e kaptırdı. Hatta yeni sevgilisiyle Yunanistan tatiline çıktı. Onun çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
Bade İşçil nihayet aradığı aşkı buldu! Gönlünü bakın kime kaptırdı

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Güzel oyuncu Bade İşçil, bir zamanlar dizi projelerinin en aranılan isimlerindendi. 2013 yılında iş insanı Malkoç Sualp ile evlendi. Bir çocuk dünyaya getirdi. Dizi sektöründen elini eteğini çekti. Oğlu Azur'la ilgilendi. Ancak büyük bir mutlulukla başlayan evliliği bitti.

Bade İşçil aradığı aşkı buldu! Gönlünü fotoğrafçı ve gezgin Cenk Demirgüç'e kaptırdı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bade İşçil aradığı aşkı buldu! Gönlünü fotoğrafçı ve gezgin Cenk Demirgüç'e kaptırdı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İkili 2016 yılında boşanmaya karar verdi. O tarihten itibaren magazin gündeminden düşmeyen açıklamalar yapan İşçil, nihayet aradığı aşkı buldu.

Bade İşçil aradığı aşkı buldu! Gönlünü fotoğrafçı ve gezgin Cenk Demirgüç'e kaptırdı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bade İşçil aradığı aşkı buldu! Gönlünü fotoğrafçı ve gezgin Cenk Demirgüç'e kaptırdı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Kimseye yürümüyorum. Yalnız geldik yalnız gidiyoruz" diyen İşçil, çok yürüyen birine gönül verdi. Fotoğrafçı ve gezgin Cenk Demirgüç'le aşka geldi.

Bade İşçil aradığı aşkı buldu! Gönlünü fotoğrafçı ve gezgin Cenk Demirgüç'e kaptırdı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bade İşçil aradığı aşkı buldu! Gönlünü fotoğrafçı ve gezgin Cenk Demirgüç'e kaptırdı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Hatta çiçeği burnunda çift Yunanistan'ın Kalambaka kasabası yakınlarındaki kayalık bölge olarak bilinen Meteora'ya gitti. Güzel oyuncu, fotoğrafçı sevgilisine bol bol poz verdi. Onun çektiği kareleri adını da etiketleyerek sosyal medyadan servis etti.

Bade İşçil, sıra dışı kareler için sevgilisinin objektifine poz verdi (Takvim.com.tr)Bade İşçil, sıra dışı kareler için sevgilisinin objektifine poz verdi (Takvim.com.tr)

EMOJİ İLE KARŞILIK VERDİ
Fotoğrafçı ve aynı zamanda gezgin olan Cenk Demirgüç, Bade'nin fotoğraflarının altına siyah kalp ve sarışın kadın emojisi bıraktı. Bu yanıt adeta aşkın ispatıydı.

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