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Ünlü şarkıcı Alişan'dan evlilik tavsiyesi: Mutlu olmak istiyorsan eşine itaat edeceksin

Geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol ile birlikte Umre'ye giden Alişan verdiği evlilik tavsiyesiyle dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Ünlü şarkıcı Alişan’dan evlilik tavsiyesi: Mutlu olmak istiyorsan eşine itaat edeceksin

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Dizi setinde tanışarak kısa sürede aşk yaşayan ve 2018 yılında da nikâh masasına oturan Alişan ile Buse Varol, 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte Umre'ye giden Alişan şimdi de verdiği evlilik tavsiyesiyle dikkat çekti.

İTAAT EDECEKSİN!
Geçmişte sahip olduğu katı görüşlerin zamanla nasıl değiştiğini dile getiren Alişan, "Evlenmeden önce 'Eşimin dışarı çıkmasına izin vermem, temizlik yapmam' derdim. İnsanın fikrinin değişebileceğine evlendikten sonra inandım. Mutlu olmak istiyorsan eşine itaat edeceksin" diye konuştu.

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