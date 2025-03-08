Ebru Şancı’nın çilek paylaşımı olay oldu! Fiyatını gören inanamadı: 28 tanesi...

Ebru Şancı. (Instagram)

Şancı daha önce de "Meşhur Japon üzümü 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL" diyerek paylaşım yaparak gündeme gelmişti. Sonra ise kavunu paylaşarak 150 sterlin yani 7 bin TL olduğunu yazmıştı.



Şancı, paylaşımında "Nişanda çikolata yerine çilek" ifadelerini kullandı. Ünlü model, "Hanımlar size en pahalı şeyi göstereceğim" diyerek bir paket üzümün 3 bin 450 TL olduğunu söylemişti. Ünlü isim, "Meşhur Japon kavunu. Tabii ki almıyorum ama çok da merak ediyorum" demişti.