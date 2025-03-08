Ebru Şancı’nın çilek paylaşımı olay oldu! Fiyatını gören inanamadı: 28 tanesi...

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen eski manken Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine girmiş ve modelliği bırakmıştı.
17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen eski manken Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine girmiş ve modelliği bırakmıştı.
Gelinlik işi için sık sık yurt dışına giden Şancı, buradaki meyve fiyatlarını paylaşmaya devam ediyor. Daha önce üzüm ve kavunun fiyatını paylaşan ünlü isim şimdi de çileğin fiyatıyla şaştı kaldı.
YOK ARTIK!
İngiltere'de 28 adet çileğin 180 sterlin yani 8 bin 500 TL ettiğini paylaşan Şancı, sosyal medyada gündem oldu.
Şancı daha önce de "Meşhur Japon üzümü 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL" diyerek paylaşım yaparak gündeme gelmişti. Sonra ise kavunu paylaşarak 150 sterlin yani 7 bin TL olduğunu yazmıştı.
Şancı, paylaşımında "Nişanda çikolata yerine çilek" ifadelerini kullandı. Ünlü model, "Hanımlar size en pahalı şeyi göstereceğim" diyerek bir paket üzümün 3 bin 450 TL olduğunu söylemişti. Ünlü isim, "Meşhur Japon kavunu. Tabii ki almıyorum ama çok da merak ediyorum" demişti.