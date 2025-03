"Şamdan Plus" dergisine konuşan Şükran Ovalı kadınlara seslendi!

ATV'de bu sezon yayın hayatına başlayan "Başka Bir Gün" adlı dizide "Özlem Tancı" rolüyle yer alan Şükran Ovalı, Şamdan Plus'ın 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel çekiminde yer aldı.



Dizideki karakterinden bahseden güzel oyuncu, "Hafif sarkastik, bolca saf bir karakter Özlem, hoşuma gitti. Onun o çocuk kalmış hali, acıyı bal eğlemesi, fütursuz tavrı beni gıdıkladı. Senaryo ve şahane ekip ise beni çok heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.



MESAFE HER ŞEYDİR!

Ovalı, "Hangi meslek grubunda olursa olsun, kariyerine yeni başlayacak kadınlara ilham olmak adına neler söylersiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi, "Vazgeçmeyin, sizi kendinizden uzaklaştıracak sisteme boyun eğmeyin. Aşağı çekmek isterler, çekerler de ama oradan çıkarın kafanızı. Üslup her şeydir, "hayır" demek sizi bencil yapmaz, öz saygınızı korur. Bunları çok geç öğrendim, lütfen siz erkenden yol alın. Size verilen zoraki etiketlere kanmayın ve Sezen Aksu, canım Sezen'im bana 'Şükran bu sana vasiyetim olsun' dedi. Samimi bir mesafe her şeydir. Hayallerinizi susturmayın."



ÖVGÜYE DE YERGİYE DE MESAFELİ OL

Futbolcu Caner Erkin ile evli olan Ovalı, örnek yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Ovalı, hayat felsefesini Şamdan Plus'a anlattı.

