Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftine müjde!

Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi veren oyuncu, "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasilkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajıyla haberi resmen paylaşmıştı.



Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Atagül, önceki gün bebeğini kucağına aldı. Bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi. Ünlü çiftin mutlu haberlerini alan sevenleri, sosyal medyadan tebrik mesajları yağdırdı.

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