Hepsi Grubu’nun Yasemin’inden tehditkar sözler: Konuşursak çok büyük sıkıntı çıkar!

Yasemin Yürük, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'ün Hepsi grubundan ayrıldığı anları ağlayarak anlatması sorulunca Yürük, "Yıllardır kendisi bizleri karalıyor. Bazı konularda kendisine dürüst olmadığını fark etmeli. Biz hiçbir şey yapmadık. Grubu kendisi 'ben aşık oldum ve ayrılıyorum' diyerek dağıttı. O bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında konuşursak çok sıkıntı yaşanır" dedi.



Yürük, Ergül'ü yüzde yüz suçlu buluyor. Ergül, gruptaki diğerlerinin belgesel çekme teklifini de reddetmişti.

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