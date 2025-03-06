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Wanda Nara'dan gündem olan şiddet iddiası: İcardi hakkında şikayette bulundu!

Wanda Nara, oğlunun Mauro Icardi'nin şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2025
Wanda Nara’dan gündem olan şiddet iddiası: İcardi hakkında şikayette bulundu!

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Wanda Nara, Maxi Lopez ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından birinin Mauro Icardi'nin şiddetine maruz kaldığını iddia ederek şikâyette bulundu. Nara'nın iddiasına göre; Icardi, çocuğun başına defalarca vurdu.

Bu durum da okuldan gelen mesajla ortaya çıktı. Nara, "Maxi Lopez ile şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınır var. Benim sınırım da çocuklarım. Küçük bir çocuğun cesaret ettiği şeyi inkar etmeyeceğim" dedi. Mauro Icardi ise hakkındaki bu suçlamaları reddetti. Icardi konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Onları ben büyüttüm. Bana, 'Baba' diyorlar."

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