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Sancanktutan ve Aka’nın ilişkisinde evlilik yolu gözüküyor!

İstanbul Havalimanı'nda objektiflere poz veren yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile ilişkisinde her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2025
Sancanktutan ve Aka’nın ilişkisinde evlilik yolu gözüküyor!

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Kubilay Aka, Dubai dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Dubai'de bir projeye konuk olduğunu belirten Aka, "Bir filme konuk olmaya gittim, ancak çok detay veremiyorum" diyerek merak uyandırdı.

Muhabirlerin, sosyal medyada uzun süredir aktif olmamasının sebebini sorması üzerine ünlü oyuncu, "Sosyal medya hesabımı kullanamıyorum, şifremi unuttum. Cevap veremediğim insanlardan da buradan özür dilemiş olayım" açıklamasında bulundu.

HER ŞEY YOLUNDA
Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile ilişkisi hakkında da konuşan Aka, "Maşallah diyelim. Çok şükür her şey yolunda. O da yoğun çalışıyor" diyerek mutlu olduklarını dile getirdi.

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