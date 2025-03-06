Sancanktutan ve Aka’nın ilişkisinde evlilik yolu gözüküyor!

Kubilay Aka, Dubai dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Dubai'de bir projeye konuk olduğunu belirten Aka, "Bir filme konuk olmaya gittim, ancak çok detay veremiyorum" diyerek merak uyandırdı.



Muhabirlerin, sosyal medyada uzun süredir aktif olmamasının sebebini sorması üzerine ünlü oyuncu, "Sosyal medya hesabımı kullanamıyorum, şifremi unuttum. Cevap veremediğim insanlardan da buradan özür dilemiş olayım" açıklamasında bulundu.

HER ŞEY YOLUNDA

Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile ilişkisi hakkında da konuşan Aka, "Maşallah diyelim. Çok şükür her şey yolunda. O da yoğun çalışıyor" diyerek mutlu olduklarını dile getirdi.