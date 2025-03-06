Oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan olay açıklama!

Mehmet Demirkol'un programına katılan Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada büyük merak uyandıran ifadeler kullandı. Şahinkaya, "Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı" diyerek Fransızca mesaj aldığını söyledi. Mesajda, "Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun" yazdığını aktaran Şahinkaya, daha önce babasının diplomat olması nedeniyle Senegal'de doğduğunu söylemişti.



MESAJ YAĞDI!

Şahinkaya'nın anlattıkları üzerine kahkaha atan Demirkol, "Arkadaşlar bulmamız lazım" dedi. Mesajın içeriği ve bu futbolcunun kimliği, herkesin konuştuğu konu haline geldi. Sosyal medyada "Kim bu Senegalli?" diye aramalar başladı. Şahinkaya'ya binlerce "Çık Açıkla" diye mesaj yağdı. Güzel oyuncu, konu hakkında ser verip sır vermedi.



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