Miami global emlak projesi "The Rider" cemiyet dünyasına tanıtıldı!

Miami'deki global bir emlak markasının kurucusu olan Rüyam Soysal, önceki gün iş ve cemiyet hayatından çok özel bir gruba Etiler'de akşam yemeği daveti verdi. Davette 2025 yılında global emlak pazarında öne çıkması beklenen Miami'deki en iyi ve yeni projelerden "The Rider", seçkin davetli grubuyla paylaşıldı.



Palmiyeler ile yaratılan doku ve ekrandaki Miami görüntüleri davetlileri Miami'de hissettirdi. Sanem Tezman, Etel Baler, Melda Kosif, Hilal Kosif Piles davete katılan isimler arasındaydı. Proje ilk kez cemiyet ve iş dünyasından oluşan davetlilere tanıtıldı.

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