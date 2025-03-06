Büyük değişim geçiren Yasemin Özilhan’dan estetik açıklaması!

Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra bambaşka bir hayata adım atan Yasemin Özilhan, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Ekranlara ara veren ve şimdilerde sosyetenin en gözde isimlerinden biri olan Özilhan, modaya yön veren tarzıyla da dikkat çekiyordu. Sosyetik güzelin, son günlerde yıllar içerisinde yaşadığı değişimlerle tekrar gündeme geldi.

Sosyetik güzelin, son günlerde yıllar içerisinde yaşadığı değişimlerle tekrar gündeme geldi. (Takvim gazetesi)

SADECE DOLGU VAR!

Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazeteciler ile aracına binene kadar sohbet eden Özilhan, son dönemde sık sık gündem olan estetikleri hakkında konuştu.



Özilhan, "Benim sadece dudağımda dolgu var. Başka bir şey yok vallahi" dedi. Ardından Özilhan, yaklaşık 15 Milyon TL değerindeki yeni aldığı aracı ile oradan ayrıldı. Sosyetik güzel, sporundan asla ödün vermiyor. Özilhan, lüks arabası ile yine havasını attı.