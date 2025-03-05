Shakira’nın Lamborghini hediyesi pahalıya mal oldu: Hayranı isyan etti!

Shakira, geçtiğimiz Aralık ayında "Soltera" şarkısı için düzenlediği yarışmada, kazanan hayranına özel yapım mor renkli Lamborghini Urus hediye etti. Yarışmayı kazanan Michael Mejía için bu ödül başlangıçta büyük bir mutluluk kaynağı olsa da, kısa sürede karşılaşacağı masraflar nedeniyle farklı bir hikâyeye dönüştü. 280 bin dolar değerindeki aracı kazanan Mejía, arabanın bakım ve sigorta masraflarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.



SATIŞA ÇIKARDI!

Shakira, kazanana bakım masrafları için 90 bin dolar verse de bu miktar aracın sigorta, yakıt ve vergilerini karşılamak için yeterli olmadı. Bu yüksek maliyetler karşısında şaşkına dönen Mejía, Lamborghini'yi satışa çıkarmak zorunda kaldı. Aylık sigorta bedeli: 2 bin dolar. Yakıt masrafı: İki günde bir 70 dolar. Yıl sonuna kadar tahmini vergi: 95 bin dolar.

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