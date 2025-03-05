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Oscar ödülleri gözlere hitap etti: Hollywood ünlüleri kırmızı halıda boy gösterdi!

1929’dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği “Oscar Ödülleri” sahiplerini buldu. Geceye ödüllerden çok ünlülerin birbirleriyle yarışı damga vurdu. Hollywood’un prestijli gecesinde ünlü isimler birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mart 2025
Oscar ödülleri gözlere hitap etti: Hollywood ünlüleri kırmızı halıda boy gösterdi!

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Ariana Grande, soluk pembe elbisesiyle adeta Glinda'yı andırdı. Ancak, Wicked filmindeki rol arkadaşı Cynthia Erivo ile şovu açmadan önce kıyafetini değiştirdi.

CAM GİBİ PARLADI!
Kırmızı halının dikkat çeken isimlerinden biri de Selena Gomez oldu. Şık görünümüyle Hollywood ihtişamını kırmızı halıya taşıyan Gomez'in elbisesinde binlerce cam parçası gözlendi. Elbisede su damlası şeklinde tam 16 bin cam parçası olan Gomez, gecede parlayan isimlerdendi.

GÖZ KAMAŞTIRDI
32 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus, 2025 Oscar Ödülleri'ne göz kamaştırıcı bir kıyafet ve saç modeliyle geldi Cyrus gecede, askılı elbise ve dantel eldivenler giydi. Gösterişli elmas küpeleriyle de dikkat geçti.

BEYAZ MELEK!
Her davete özenle hazırlanan Kim Kardashian, 97. Oscar Ödülleri töreninde de kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Beyaz gelinliği andıran kabarık beyaz bir elbise giyen Kardashian, arkasını dönünce herkesi şaşırttı. Elbisenin arkası dar balık kesim olan dünyaca ünlü isme yorum yağdı.

ZARİF KADIN
Emma Stone, metalik nude elbisesiyle zarafetini konuştururken, meraklı bakışları da üzerine çekti.

Mikey Madison "En İyi Kadın Oyuncu"
Zoe Saldana "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu"
Adrien Brody 'En İyi Erkek Oyuncu"

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