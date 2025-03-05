Oscar ödülleri gözlere hitap etti: Hollywood ünlüleri kırmızı halıda boy gösterdi!

Ariana Grande, soluk pembe elbisesiyle adeta Glinda'yı andırdı. Ancak, Wicked filmindeki rol arkadaşı Cynthia Erivo ile şovu açmadan önce kıyafetini değiştirdi.



CAM GİBİ PARLADI!

Kırmızı halının dikkat çeken isimlerinden biri de Selena Gomez oldu. Şık görünümüyle Hollywood ihtişamını kırmızı halıya taşıyan Gomez'in elbisesinde binlerce cam parçası gözlendi. Elbisede su damlası şeklinde tam 16 bin cam parçası olan Gomez, gecede parlayan isimlerdendi.



GÖZ KAMAŞTIRDI

32 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus, 2025 Oscar Ödülleri'ne göz kamaştırıcı bir kıyafet ve saç modeliyle geldi Cyrus gecede, askılı elbise ve dantel eldivenler giydi. Gösterişli elmas küpeleriyle de dikkat geçti.



BEYAZ MELEK!

Her davete özenle hazırlanan Kim Kardashian, 97. Oscar Ödülleri töreninde de kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Beyaz gelinliği andıran kabarık beyaz bir elbise giyen Kardashian, arkasını dönünce herkesi şaşırttı. Elbisenin arkası dar balık kesim olan dünyaca ünlü isme yorum yağdı.



ZARİF KADIN

Emma Stone, metalik nude elbisesiyle zarafetini konuştururken, meraklı bakışları da üzerine çekti.



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