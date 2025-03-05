Narin’in adını yaşatmak için çabalayan Gülben Ergen sözünü tuttu!

21 Ağustos'ta kaybolduğu andan bulunduğu 8 Eylül gününe dek tüm mecralarda Narin'in sesi olan ve ulusal çapta farkındalık yaratmak üzere üstün çaba gösteren Çocuklar Gülsün Diye Derneği Kurucusu ve Başkanı Gülben Ergen, Diyarbakır'a giderek dava sürecinin de takipçisi olmuştu.



Narin'i asla unutmayacağını ve unutturmayacağını belirten Gülben Ergen, geçtiğimiz aylarda Narin'in adını yaşatmak üzere Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir anaokulu yapımına da hızla başlandığını duyurmuştu.



İnşaatı hızla tamamlanan anaokulu öğrencilerine kavuşmayı beklerken, Gülben Ergen müjdeli haberi verdi; "Çocuklar Gülsün Diye - Narin Anaokulu" 8 Mart 2025 Cumartesi günü açılıyor. Şht. Uz. Cvş. Muhammed Serttaş İlkokulu'nun bahcesine yapılan anaokulu acılışına Diyarbakır Valisi Sn. Murat Zorluoğlu, Cocuklar Gulsun Diye Dernek Başkanı Gulben Ergen, ve devlet protokolu katılım sağlayacak.



BAKANLIĞA BAĞIŞLANACAK

Yaklaşık 100 oğrencinin okul oncesi eğitim alabileceği "Cocuklar Gulsun Diye – Narin Anaokulu", acılış toreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanacak.



Çocuklar Gülsün Diye Derneği, sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalışmalarına devam edecek.



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