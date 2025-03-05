Dünyaca ünlü model Bella Hadid’den Ramazan mesajı!

Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı Amerikalı ünlü model Bella Hadid, paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal konularla da oldukca duyarlı olan Hadid, daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili bircok paylaşımda bulunmuştu. Hadid, şimdi de Muslumanların Ramazan ayını kutladı.



GÜÇ VE NEŞE

Hadid, yeni paylaşımında sevenlerine, "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" sözleriyle seslendi. Hadid, geçtiğimiz yıl bir açıklamasında, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim" demişti.

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