Ünlü manken Çağla Şıkel’in eski ve yeni hali gündem oldu! Sosyal medya çalkalandı: Zamana meydan okuyamazsın

Manken Çağla Şıkel 2 Ocak 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olup aynı yıl Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli seçildi.
Manken Çağla Şıkel 2 Ocak 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olup aynı yıl Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli seçildi.
Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyerinde de hızla yükseldi. Popçu Emre Altuğ ile evliliğinden iki oğlu dünyaya geldi. Boşanması ve ardından yaşadığı aşklarla hep gündemdeydi. Onu gündemden düşürmeyen bir diğer özelliği ise estetikleriydi.
Sporu, beslenmesi ve estetikleri ile dikkat çeken Şıkel'in son hali ise hayranlarını üzdü.
Şıkel, katıldığı bir organizasyonda yüzündeki deformasyon ile herkesin kadrajına girdi. Ünlü sunucunun fazla işlem yüzünden cildinde deformasyon olduğu ve kırışıklıkların arttığı görüldü. Sunucunun bu halini görenler ise gözlerine inanamadı.
Sosyal medya takipçileri, "Bir insan niye bu kadar kendisiyle oynar ki" şeklinde yorumlar yaptı. Bu arada ünlü mankenin eski ve yeni hali de yeniden gündem oldu. Elmacık kemiklerinin belirginleşmesi, kaşlarının kalkması, dudaklarının kalınlaşması yüzündeki estetik işlemlerden sadece bir kaçıydı.