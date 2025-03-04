Ünlü manken Çağla Şıkel’in eski ve yeni hali gündem oldu! Sosyal medya çalkalandı: Zamana meydan okuyamazsın

Çağla Şıkel. (Instagram) Şıkel, katıldığı bir organizasyonda yüzündeki deformasyon ile herkesin kadrajına girdi. Ünlü sunucunun fazla işlem yüzünden cildinde deformasyon olduğu ve kırışıklıkların arttığı görüldü. Sunucunun bu halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Çağla Şıkel. (Takvim Gazetesi)



Sosyal medya takipçileri, "Bir insan niye bu kadar kendisiyle oynar ki" şeklinde yorumlar yaptı. Bu arada ünlü mankenin eski ve yeni hali de yeniden gündem oldu. Elmacık kemiklerinin belirginleşmesi, kaşlarının kalkması, dudaklarının kalınlaşması yüzündeki estetik işlemlerden sadece bir kaçıydı.