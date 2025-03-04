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Ünlü manken Çağla Şıkel'in eski ve yeni hali gündem oldu! Sosyal medya çalkalandı: Zamana meydan okuyamazsın

Çağla Şıkel, 50’ye merdiven dayadı. Bakımı sporu bırakmadı. Genç kızlara taş çıkardı. Ancak yüzündeki kırışıklık ve deformasyon ile sosyal medyayı salladı: Zamana meydan okuyamazsın

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Ünlü manken Çağla Şıkel’in eski ve yeni hali gündem oldu! Sosyal medya çalkalandı: Zamana meydan okuyamazsın

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Manken Çağla Şıkel 2 Ocak 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olup aynı yıl Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli seçildi.

Çağla Şıkel. (Instagram)Çağla Şıkel. (Instagram)


Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyerinde de hızla yükseldi. Popçu Emre Altuğ ile evliliğinden iki oğlu dünyaya geldi. Boşanması ve ardından yaşadığı aşklarla hep gündemdeydi. Onu gündemden düşürmeyen bir diğer özelliği ise estetikleriydi.

Çağla Şıkel. (Instagram)Çağla Şıkel. (Instagram)

Sporu, beslenmesi ve estetikleri ile dikkat çeken Şıkel'in son hali ise hayranlarını üzdü.

Çağla Şıkel. (Instagram)Çağla Şıkel. (Instagram)

Şıkel, katıldığı bir organizasyonda yüzündeki deformasyon ile herkesin kadrajına girdi. Ünlü sunucunun fazla işlem yüzünden cildinde deformasyon olduğu ve kırışıklıkların arttığı görüldü. Sunucunun bu halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Çağla Şıkel. (Takvim Gazetesi)Çağla Şıkel. (Takvim Gazetesi)


Sosyal medya takipçileri, "Bir insan niye bu kadar kendisiyle oynar ki" şeklinde yorumlar yaptı. Bu arada ünlü mankenin eski ve yeni hali de yeniden gündem oldu. Elmacık kemiklerinin belirginleşmesi, kaşlarının kalkması, dudaklarının kalınlaşması yüzündeki estetik işlemlerden sadece bir kaçıydı.

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