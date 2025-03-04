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Demet Şener’in devasa tek taşı görenleri şoke etti: Gerçek bambaşka çıktı!

Ünlü manken Demet Şener, tek taşı ile fotoğraf paylaştı. Ancak yüzük 200 bin dolarlık pırlanta değil, 10 bin dolarlık mozanit taşı çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Demet Şener’in devasa tek taşı görenleri şoke etti: Gerçek bambaşka çıktı!

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Demet Şener, yıllar önce İbrahim Kutluay'dan boşandı. Ardından Cem Küpeli adlı iş insanı ile nikah kıydı. Ancak aradığı mutluluğu bulamadı. Küpeli'den de boşandı. Hem iş hem de özel hayatında uzun süredir sessiz olan Şener, İspanya'nın başkenti Madrid'de ortaya çıktı.

Madrid'de hem basketbol oynayan hem de okuyan oğlu Ömer'in yanındaydı. Evinden fotoğraflar paylaştı. Ancak herkes parmağındaki yüzüğe odaklandı. Devasa tek taş görenleri şaşırttı. Sevgilisi Tolga Arman'dan romantik bir evlilik teklifi aldığı ve yüzüğün de evlilik yüzüğü olduğu kulaktan kulağa yayıldı.

Ancak iddiaya göre söz konusu yüzük pırlanta değildi. Kapalıçarşı'da yapılmıştı. Mozalit taşındandı. Yüzük 200 bin dolarlık pırlanta değil, 10 bin dolarlık mozalit taşıydı. Bu arada daha çok sporcuların eşleri için çakma pırlanta aldıkları vurgulandı. Şimdi gözler Demet ile sevgilisi Tolga Arman'a odaklandı.

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