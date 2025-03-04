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Afra Saraçoğlu Şeyma Subaşı'nın eski eşiyle aşk mı yaşıyor? Yunanistan'da sürpriz buluşma

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’den ayrıldı. Artık çapkınların radarındaydı. Onlar arasında fenomen Şeyma Subaşı’nın eski eşi Mohammed Alsaloussi de vardı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Afra Saraçoğlu Şeyma Subaşı’nın eski eşiyle aşk mı yaşıyor? Yunanistan’da sürpriz buluşma

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Oyuncu Afra Saraçoğlu, bir dizide başrolü kaptı! Ardından başrol arkadaşı Mert Ramazan Demir'e gönlünü kaptırdı.

Afra Saraçoğlu. (Instagram)Afra Saraçoğlu. (Instagram)

Kimi "Dizinin tanıtımı için reklam" kimi de "Gerçekten aşk" yorumlarını yaptı. Hatta iki ismin evleneceği iddiası kulaktan kulağa yayıldı.

Afra Saraçoğlu. (Instagram)Afra Saraçoğlu. (Instagram)

Ancak dizi reytinglerde çakılmaya başlayınca bu birliktelik de sallandı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bir süre önce ayrıldığı vurgulandı. İşte bunlar devam ederken, Afra ile ilgili bir iddia gündemi salladı. Çapkınların radarına giren Afra, gönlünü eski bir damada kaptırdı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi. (Sosyal medya)Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi. (Sosyal medya)

İddiaya göre Afra, fenomen Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mısırlı İş insanı Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptırdı. Sosyal medya üzerinden tanışan ikilinin daha sonra Yunanistan'da buluştuğu anlatıldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen çift, kısa sürede abayı yaktı.

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