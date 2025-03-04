Afra Saraçoğlu Şeyma Subaşı’nın eski eşiyle aşk mı yaşıyor? Yunanistan’da sürpriz buluşma

Kimi "Dizinin tanıtımı için reklam" kimi de "Gerçekten aşk" yorumlarını yaptı. Hatta iki ismin evleneceği iddiası kulaktan kulağa yayıldı.

Afra Saraçoğlu. (Instagram)

Ancak dizi reytinglerde çakılmaya başlayınca bu birliktelik de sallandı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bir süre önce ayrıldığı vurgulandı. İşte bunlar devam ederken, Afra ile ilgili bir iddia gündemi salladı. Çapkınların radarına giren Afra, gönlünü eski bir damada kaptırdı.