Afra Saraçoğlu Şeyma Subaşı’nın eski eşiyle aşk mı yaşıyor? Yunanistan’da sürpriz buluşma

Oyuncu Afra Saraçoğlu, bir dizide başrolü kaptı! Ardından başrol arkadaşı Mert Ramazan Demir'e gönlünü kaptırdı.
Oyuncu Afra Saraçoğlu, bir dizide başrolü kaptı! Ardından başrol arkadaşı Mert Ramazan Demir'e gönlünü kaptırdı.
Kimi "Dizinin tanıtımı için reklam" kimi de "Gerçekten aşk" yorumlarını yaptı. Hatta iki ismin evleneceği iddiası kulaktan kulağa yayıldı.
Ancak dizi reytinglerde çakılmaya başlayınca bu birliktelik de sallandı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bir süre önce ayrıldığı vurgulandı. İşte bunlar devam ederken, Afra ile ilgili bir iddia gündemi salladı. Çapkınların radarına giren Afra, gönlünü eski bir damada kaptırdı.
İddiaya göre Afra, fenomen Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mısırlı İş insanı Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptırdı. Sosyal medya üzerinden tanışan ikilinin daha sonra Yunanistan'da buluştuğu anlatıldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen çift, kısa sürede abayı yaktı.