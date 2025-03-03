Şarkıları yetim kaldı! Ünlü sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti!

Evinde düştükten sonra iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Edip Akbayram (75), yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

Edip Akbayram yarın Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.