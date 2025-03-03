Demet Özdemir, Türkiye onu bir gençlik dizisi ile tanıdı. Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmandı. Bir anda gelen şöhreti, popçu Oğuzhan Koç ile yaptığı evlilikle zirveye çıktı.

Demet Özdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Kazandığı para ve aldığı gayrimenkuller de gündemin ilk sırasındaydı. Koç'la süren evliliği 9 ayda sona erdi ama aşkta bulamadığı mutluluğu parada yakaladı. Sosyal medyadan, oynadığı reklamlara kadar hep en çok kazanan isim olarak zirveye adını yazdırdı. Özdemir şimdi de rol aldığı son projesi ile yine gündem olmayı başardı.

Demet Özdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Yapımcılar ünlü oyuncu için kesenin ağzını açtı. İddiaya göre Özdemir, yeni başlayacağı dizi için bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştı. Böylelikle 1.4 milyon TL ile rekoru elinde bulunduran Serenay Sarıkaya'yı solladı. Bu arada Özdemir reklamlarla da tüm kadın meslektaşlarını geride bıraktı. Bir reklamdan 25 milyon TL kazandığı vurgulandı.