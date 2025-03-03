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Demet Özdemir paraya para demiyor! Yapımcılar kesenin ağzını açtı: Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Oyuncu Demet Özdemir, adeta para bastı. Oynadığı son projeden bölüm başına 1.5 milyon TL alacağı iddiası magazin gündemini salladı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mart 2025
Demet Özdemir paraya para demiyor! Yapımcılar kesenin ağzını açtı: Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

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Demet Özdemir, Türkiye onu bir gençlik dizisi ile tanıdı. Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmandı. Bir anda gelen şöhreti, popçu Oğuzhan Koç ile yaptığı evlilikle zirveye çıktı.

Demet Özdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Demet Özdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Kazandığı para ve aldığı gayrimenkuller de gündemin ilk sırasındaydı. Koç'la süren evliliği 9 ayda sona erdi ama aşkta bulamadığı mutluluğu parada yakaladı. Sosyal medyadan, oynadığı reklamlara kadar hep en çok kazanan isim olarak zirveye adını yazdırdı. Özdemir şimdi de rol aldığı son projesi ile yine gündem olmayı başardı.

Demet Özdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Demet Özdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Yapımcılar ünlü oyuncu için kesenin ağzını açtı. İddiaya göre Özdemir, yeni başlayacağı dizi için bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştı. Böylelikle 1.4 milyon TL ile rekoru elinde bulunduran Serenay Sarıkaya'yı solladı. Bu arada Özdemir reklamlarla da tüm kadın meslektaşlarını geride bıraktı. Bir reklamdan 25 milyon TL kazandığı vurgulandı.

Demet Özdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Demet Özdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

GAYRİMENKULE YATIRIM YAPIYOR
Özdemir, kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor. Yurt içinden ve yurt dışından ev alıyor. Son olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'da aldığı bir evle tüm dikkatlerine üzerine toplamıştı. 1 milyon Euro'ya yani yaklaşık 38 milyon liraya ev almıştı.

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