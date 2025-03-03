Ata Demirer Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi!

Komedyen Ata Demirer, önceki gün sabah arkadaşlarıyla Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Demirer, "Spor yapmıyorum. Misafirliğe gidiyoruz. Hava güzel diye yürüyerek gidelim istedik" diyerek güldü.

Kendisinden daha hızlı yürüyen arkadaşlarına seslenen Ata Demirer, "Beni de bekleyin, nereye gidiyorsunuz?" diyerek koşmaya başladı. Arkadaşlarına yetişen Demirer, "Uzun zaman oldu, ikinci dizim olacak şimdi. Ben biraz daha dizi ve diziler çekmek istiyorum. Güzel oluyor. Neyse, öptüm sizi." diyerek yürümeye devam etti.