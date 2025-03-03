SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Aşkları taçlanıyor mu? Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'e evlilik teklifi mi edecek? Dikkat çeken mücevher detayı

Türkiye'nin en çok yakışan çiftlerinden Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in evlilik kararı alıp almadığı merak konusu oldu. Sabancı Ailesi’nin özel mücevhercisinden alışveriş yapan Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'e büyük bir sürpriz mi yapıyor?

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mart 2025
Aşkları taçlanıyor mu? Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’e evlilik teklifi mi edecek? Dikkat çeken mücevher detayı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin en tanınmış ailesine mensup olan Hakan Sabancı ile güzel oyuncu Hande Erçel, uzun süredir mutlu bir birliktelik sürüyorlar. Birçok ünlü isme nazaran ilişkileri hakkında en ufak bir pürüzün bile dedikodusu çıkmayan ikili hakkında hep "Ne zaman evlenecekleri?" sorusu sorulup duruluyor.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in bekar girecekleri son yaz olabilir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in bekar girecekleri son yaz olabilir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çünkü Türkiye'nin en çok yakışan çiftleri arasında gösterilen ikilinin düğünü dünya jet-set'ini bile konuşturacak şekilde olabilir. Tabii ikili bu konu ile ilgili hiç açıklama yapmazken Hakan Sabancı'nın son günlerde Türkiye'de bulunan ve Sabancı Ailesi'nin de hep alışveriş yaptığı dünyaca ünlü bir mücevher markasına uğradığını duydum.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hakan Sabancı ve Hande Erçel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Tabii sevgilisine hediye de almış olabilir. Ama bu mücevher markasından daha önce abisi Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı'ya evlilik yüzüğü almıştı. Bunu öğrenince 'acaba mı?' diye düşünmedim değil. Sizce bekar girecekleri "Son Yaz" bu yaz mı dersiniz?

Selin Türkmen (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Selin Türkmen (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

HEM ADALET HEM SANAT
Güzelliği ile dikkat çeken oyuncu Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Çimen" karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Daha sonra atv ekranlarında yayınlanan Kara Dut dizisine dahil olan Selin Türkmen'in, Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını yaptığı "1001 Gece Masalları" projesiyle de el sıkıştığını duydum.

Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Hukuk mezunu olan Selin Türkmen, duyduğuma göre avukatlık mesleğine de devam ediyormuş. Genç ve yetenekli oyuncu olan Selin Türkmen'i geçtiğimiz günlerde adliyede görünce ben çok şaşırmıştım ama hem mesleğini yapıp hem de başarılı şekilde oyunculuğunu icra eden Selin Türkmen'i tebrik etmeden geçemeyeceğim. Çünkü, "Oyuncu oldum" diye gerçek mesleğini başka oyuncular gibi ikinci plana atmamış.

Gökberk Demirci (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Gökberk Demirci (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"ANTİKA AŞKI GÖKBERK DEMİRCİ'Yİ MAĞAZA SAHİBİ YAPTI!"
Yakışıklı oyuncu Gökberk Demirci, oyunculuğunun yanında antikaya olan düşkünlüğü ile dikkat çekiyordu. Oyunculuktaki performansı ile büyük beğeni toplayan, başta Balkanlar olmak üzere çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gökberk Demirci'nin, antika hobisini büyüterek bir mağaza da açtığını duydum. İstanbul Anadolu Yakası'nda bir antika mağazası bulunan Gökberk Demirci, zaman buldukça da müzayedelere girip antika ürünleri inceliyormuş. Hem oyunculuk hem de antika işinde başarılı olan Gökberk Demirci'nin bu tutkusunu yakın zamanda bir müzayedede görürsek şaşırmayın derim.

İşte örnek kardeş! Cenk Eren ve ablası (Takvim Gazetesi)İşte örnek kardeş! Cenk Eren ve ablası (Takvim Gazetesi)

ABLASININ BAŞINDAN AYRILMIYOR!
Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren'in ailesine olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. 2017 yılında annesini kaybeden ve bu süreci çok zor atlatan Cenk Eren'in ablası Ayla hanım bir süredir hastanede tedavi görüyormuş. Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altında olan Cenk Eren'in ablası, geçtiğimiz Cuma günü bir operasyon geçirmiş. Bir an olsun ablasının yanından ayrılmayan Cenk Eren'e çok geçmiş olsun diyorum. Ablasının yanında olmak için sahnelere de kısa bir süre ara veren usta sanatçıya, acil şifalar diliyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zelenskiy’den Trump’a çağrı: Maden anlaşmasını imzalamaya hazırız
Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı!
CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | Netanyahu’dan peş peşe saldırı tehdidi
Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
Demet Özdemir paraya para demiyor! Yapımcılar kesenin ağzını açtı: Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı
Ukrayna konulu liderler zirvesi sona erdi! Bakan Hakan Fidan barışın altını çizip AB’ye güvenlik mesajı verdi: Türkiye’nin katkısı önemli
Getir
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Cimrilikten sakının
DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... Bahçeli’nin sözleri kıymetli
Kanarya’nın inadı inat! Fenerbahçe - Antalyaspor: 3-0 | MAÇ SONUCU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a telefon
Dilan Polat eşi Engin Polat’la boşanma kararı aldı! Sosyal medya hesabından şok paylaşım: Biz bir arada zarar ziyanız...
Dünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacak
Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK’lı Zübeyir Aydar İmralı’yı takmadı Öcalan’a şart koştu... Bir de üstüne Suriye’de statü istedi
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Avrupa harekete geçiyor! İngiltere ve Fransa’dan bomba hamle
İkinci Cihantimur vakasında yeni görüntüler! Kaza anı kamerada | Muhammed Gürcan Koçak’ı böyle öldürmüş
6 gollü düelloda Aslan’a soğuk duş! Kasımpaşa - Galatasaray: 3-3 | MAÇ SONUCU
CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım
İmralı’dan gelen silah bırak çağrısı sonrası PKK’nın silahlı kolu HPG’den ateşkes kararı! PJAK’dan pazarlık kokan açıklama
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...