Aşkı ihanet mi bitirdi? Şükrü Özyıldız ile ayrılan Sibil Çetinkaya sessizliğini bozdu

Sibil Çetinkaya. (Instagram)

Sibil Çetinkaya "Her şey çok güzeldi rüya gibi bir ortamdı ama son gün çok hastalandım gördüğünüz üzere pek iyi değilim" dedi. Annesinin geceye hazırlık sürecindeki rolü sorulan Çetinkaya "Evet kendisine çok teşekkür ediyorum iyi ki var" diyerek annesi Jermin Çetinkaya'ya olan minnettarlığını dile getirdi.