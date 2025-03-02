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Aşkı ihanet mi bitirdi? Şükrü Özyıldız ile ayrılan Sibil Çetinkaya sessizliğini bozdu

Milan Moda Haftası dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Sibil Çetinkaya, hem annesi Jermin Çetinkaya ile olan ilişkisi hem de özel hayatı hakkında konuştu. ükrü Özyıldız ile evlenmesi beklenirken ayrılan Sibil Çetinkaya, hakkında çıkan ihanet iddialarına net yanıt verdi

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Aşkı ihanet mi bitirdi? Şükrü Özyıldız ile ayrılan Sibil Çetinkaya sessizliğini bozdu

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"Milan Moda Haftası" dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan Sibil Çetinkaya ve annesi Jermin Çetinkaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sibil Çetinkaya. (Instagram)Sibil Çetinkaya. (Instagram)

Sibil Çetinkaya "Her şey çok güzeldi rüya gibi bir ortamdı ama son gün çok hastalandım gördüğünüz üzere pek iyi değilim" dedi. Annesinin geceye hazırlık sürecindeki rolü sorulan Çetinkaya "Evet kendisine çok teşekkür ediyorum iyi ki var" diyerek annesi Jermin Çetinkaya'ya olan minnettarlığını dile getirdi.

Sibil Çetinkaya. (Instagram)Sibil Çetinkaya. (Instagram)

Şükrü Özyıldız ile ayrılığı hakkında da konuşan ünlü fenomen, "Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de gayet iyiyiz bizim sevgimiz baki, o çok başka bir şey" ifadelerini kullandı.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya. (Sosyal medya)Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya. (Sosyal medya)

Öte yandan ayrılığın ihanet nedeniyle gerçekleştiği ve Murat Can Akdoğan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında ise Çetinkaya, "Asla! Öyle bir şey mümkün değil. Murat benim çok eski arkadaşım. Arkadaşımla eğlenebilirim, gezebilirim, bir yerlerde görünebilirim. İlişkim varken de arkadaşlarımla eğleniyordum şimdi de aynı şekilde devam ediyor" şeklinde açıklama yaptı.

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