Aşkı ihanet mi bitirdi? Şükrü Özyıldız ile ayrılan Sibil Çetinkaya sessizliğini bozdu

"Milan Moda Haftası" dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan Sibil Çetinkaya ve annesi Jermin Çetinkaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Milan Moda Haftası" dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan Sibil Çetinkaya ve annesi Jermin Çetinkaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sibil Çetinkaya "Her şey çok güzeldi rüya gibi bir ortamdı ama son gün çok hastalandım gördüğünüz üzere pek iyi değilim" dedi. Annesinin geceye hazırlık sürecindeki rolü sorulan Çetinkaya "Evet kendisine çok teşekkür ediyorum iyi ki var" diyerek annesi Jermin Çetinkaya'ya olan minnettarlığını dile getirdi.
Şükrü Özyıldız ile ayrılığı hakkında da konuşan ünlü fenomen, "Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de gayet iyiyiz bizim sevgimiz baki, o çok başka bir şey" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ayrılığın ihanet nedeniyle gerçekleştiği ve Murat Can Akdoğan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında ise Çetinkaya, "Asla! Öyle bir şey mümkün değil. Murat benim çok eski arkadaşım. Arkadaşımla eğlenebilirim, gezebilirim, bir yerlerde görünebilirim. İlişkim varken de arkadaşlarımla eğleniyordum şimdi de aynı şekilde devam ediyor" şeklinde açıklama yaptı.