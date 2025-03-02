5 aydır kira ödemiyor mu? Pelin Karahan hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu

Pelin Karahan. (Instagram)

Son dönemde ev sahibi ile sık sık haberleri çıkan ve kirasını ödemediklerine dair iddialar ortaya atılan Karahan, "Arkadaşlar, günümüzde neredeyse kiracıların tamamı ev sahipleri ile mahkemelik. Benim de kendi kiracım ile mahkemem var. Fazla artıştan dolayı anlaşılamıyor. Biz de davalığız. Annemin evi de davalık. Ben 5 aydır kira ödemiyorum diye bir durum da yok. 17 yaşımdan beri anneme ve kız kardeşime bakıyorum. Asla böyle bir durum söz konusu olamaz" dedi.