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5 aydır kira ödemiyor mu? Pelin Karahan hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu

Pelin Karahan, annesi için tuttuğu evin kirasını 5 aydır ödemediği iddiaları hakkında konuştu. Karahan, "17 yaşımdan beri aileme bakıyorum. Böyle bir durum söz konusu olamaz" dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
5 aydır kira ödemiyor mu? Pelin Karahan hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu

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Pelin Karahan, önceki gün Etiler'deydi.

Pelin Karahan. (Instagram)Pelin Karahan. (Instagram)

Son dönemde ev sahibi ile sık sık haberleri çıkan ve kirasını ödemediklerine dair iddialar ortaya atılan Karahan, "Arkadaşlar, günümüzde neredeyse kiracıların tamamı ev sahipleri ile mahkemelik. Benim de kendi kiracım ile mahkemem var. Fazla artıştan dolayı anlaşılamıyor. Biz de davalığız. Annemin evi de davalık. Ben 5 aydır kira ödemiyorum diye bir durum da yok. 17 yaşımdan beri anneme ve kız kardeşime bakıyorum. Asla böyle bir durum söz konusu olamaz" dedi.

Pelin Karahan. (Instagram)Pelin Karahan. (Instagram)

PARAYI GERİ YOLLUYORLAR!
Dava sürecinde olduğunu söyleyen Karahan, "Dava süreci olduğu için dosya sürecinde yatıyor kira... Evin kirasını gönderiyorsun ama ev sahipleri beğenmedikleri için geri gönderiyor. Sonra diyor ki; kirayı yatırmadılar. Ben ailemi kimseye muhtaç edecek duruma düşürmem. Çok şükür çalışıyorum ve kazanıyorum. Eşim de öyle çok şükür kazanıyor. O yüzden mahkemenin sonucunda her şey sonuçlanacaktır" diye konuştu.

Pelin Karahan. (Instagram)Pelin Karahan. (Instagram)

KISKANÇ DEĞİLİM
Geçtiğimiz günlerde eşi Bedri Güntay ile yemek yedikleri esnada yan masadan bir kadının mesaj attığını anlatan Karahan, bu konu hakkında ilk kez konuşarak şunları söyledi, "Kıskanç birisi değilim, insan kendisini bildikten sonra bir problem yok. Kadınlara gelmiyor böyle şeyler bence ama erkeklere geliyor. Bir masada yemek yerken kadına yazmaz erkekler ama kadınlar erkeklere yazıyor, çok acayip…"

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