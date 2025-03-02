Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan hayatı hakkında samimi açıklamalar!

Sıla Türkoğlu, önceki gün Etiler'de kız arkadaşlarıyla bir araya geldi. Şık giyimi ile dikkat çeken oyuncu, "Hem Toplantı için bir araya geldik, hem de sohbet edip kahve içeceğiz" şeklinde konuştu.

Yoğun olduğunu belirten Türkoğlu, "Bulabildiğim vakitleri kendi gelişimim için değerlendiriyorum. Şan dersleri ve dil eğitimi almaya başladım. Çok boş vaktimiz olmuyor, kısmet olursa yaz ayında daha çok gelişim odaklı bir dinlenme yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan oyuncu, "Hayatımda her şey yolunda, ilişkimiz de çok güzel" dedi.