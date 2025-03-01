PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a taş attı! "Ben şov yapmam"

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’ın -5 derecede denize girmesine, “Ben yeri ve şartları uygunsa girerim. Şov yapmam" diyerek gönderme yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mart 2025
Demet Şener’den eski eşi İbrahim Kutluay’a taş attı! Ben şov yapmam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Demet Şener, önceki gün bir etkinliğe katıldı.

Demet Şener. (Instagram)Demet Şener. (Instagram)

Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Şener, oğlunun babası İbrahim Kutluay'ı geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya net bir cevap verdi: "Geçecek değil, oğlu babasını geçti bile" dedi.

Demet Şener. (Instagram)Demet Şener. (Instagram)

Geçtiğimiz hafta eski eşi İbrahim Kutluay'ın -5 derecede denize girdiği anları sosyal medyada paylaşması büyük yankı uyandırmıştı.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay. (Sosyal medya)Demet Şener ve İbrahim Kutluay. (Sosyal medya)

Bu konuyla ilgili soruları da yanıtlayan Şener, "Görmemek mümkün değil, sosyal medyada her yerde yayılmıştı" diye yanıt verdi.

İbrahim Kutluay'ın o anları. (Ekran görüntüsü)İbrahim Kutluay'ın o anları. (Ekran görüntüsü)

ÇARPICI SÖZLER!
Muhabirlerin "Siz o soğukta denize girer miydiniz?" sorusuna ise çarpıcı bir yanıt vererek şunları söyledi "Ben yeri ve şartları uygunsa girerim. Yani o anki ruh halime bağlı. Şov yapmam."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı!
Başkan Erdoğan’dan Haliç Kongre Merkezi’ndeki programda önemli açıklamalar
THY’den 10 yılda 60 milyar dolar yatırım! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: Katkı 1 trilyon dolara çıkacak
Beyaz Saray’daki kavga sonrası Zelenskiy’den Trump’a teşekkür! Dakika dakika kriz: Ukrayna Devlet Başkanı nasıl kovuldu?
Çalışan annelere iyi haber: Doğum izni artacak! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
İmralı’da video kayıt yapıldı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
Beyaz Saray’da gergin anlar! Trump ve Zelenskiy tartıştı Avrupalı liderlerden Ukrayna’ya destek mesajları yağdı!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hoş geldin mağfiret ayı
Getir
Devlet Bahçeli’den Ramazan paylaşımında barış mesajı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
İstanbul’daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD’ye büyükelçi atadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bilinmeyenlerini Takvim’e anlattı... Nerede büyüdü? Okul yılları ve tuttuğu takım
Başkan Erdoğan’dan Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan’ın 2005’te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: Çözüyoruz çözeceğiz
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten PKK açıklaması: Hangi adla olursa olsun terör örgütü kendini feshetmelidir
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının şifreleri... Kadil’in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres
Fransız’ı, siyonisti, Alman’ı… PKK elebaşının çağrısını dünya nasıl gördü? Manşet manşet Öcalan’ın mektubu
Gazzeli gençlerden Trump’ın skandal paylaşımına videolu cevap: Musk batmış Netanyahu tutuklanmış