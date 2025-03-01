Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a taş attı! "Ben şov yapmam"

Bu konuyla ilgili soruları da yanıtlayan Şener, " Görmemek mümkün değil, sosyal medyada her yerde yayılmıştı" diye yanıt verdi.

İbrahim Kutluay'ın o anları. (Ekran görüntüsü)



ÇARPICI SÖZLER!

Muhabirlerin "Siz o soğukta denize girer miydiniz?" sorusuna ise çarpıcı bir yanıt vererek şunları söyledi "Ben yeri ve şartları uygunsa girerim. Yani o anki ruh halime bağlı. Şov yapmam."