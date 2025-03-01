Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a taş attı! "Ben şov yapmam"

Demet Şener, önceki gün bir etkinliğe katıldı.
Demet Şener, önceki gün bir etkinliğe katıldı.
Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Şener, oğlunun babası İbrahim Kutluay'ı geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya net bir cevap verdi: "Geçecek değil, oğlu babasını geçti bile" dedi.
Geçtiğimiz hafta eski eşi İbrahim Kutluay'ın -5 derecede denize girdiği anları sosyal medyada paylaşması büyük yankı uyandırmıştı.
Bu konuyla ilgili soruları da yanıtlayan Şener, "Görmemek mümkün değil, sosyal medyada her yerde yayılmıştı" diye yanıt verdi.
ÇARPICI SÖZLER!
Muhabirlerin "Siz o soğukta denize girer miydiniz?" sorusuna ise çarpıcı bir yanıt vererek şunları söyledi "Ben yeri ve şartları uygunsa girerim. Yani o anki ruh halime bağlı. Şov yapmam."