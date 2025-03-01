Bilgiç ve Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor!

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, Dj Faruk Sabancı ile önceki gün Etiler'de bir kebapçı çıkışı objektiflere yakalandı. Keyifli bir akşam yemeğinin ardından mekândan birlikte ayrılan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak doğrudan araçlarına yöneldi.



Şık tarzları ve uyumlarıyla dikkat çeken çiftin keyifli halleri gözlerden kaçmazken, samimi tavırları da ilişkilerinin yolunda olduğunu gösterdi. Her zamanki gibi mütevazı ve sade tarzlarıyla görüntülenen Bilgiç ve Sabancı, hızla evlerinin yolunu tuttu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN