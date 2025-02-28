Oyuncu Dilara Sümbül’den çarpıcı zorbalık itirafı!

Geçtiğimiz gün İstinye'de kurulan Speedcat Pop-up standında görüntülenen Dilara Sümbül, "Tekrardan satışa sunulan model. Severek giyiyorum. Hep bununlayım, çıkarmıyorum" dedi.



atv'de ekrana gelecek yeni dizisi "Sustalı Ceylan" için de konuşan oyuncu, "Yakın zamanda yayına gireceğiz. Çok heyecanlıyız. Bir kadın hikayesi. Yıllarca mağdur edilip, kendi içine sindirilip sonrasında güçlenme ve ayağa kalkmasını anlatıyor" şeklinde konuştu.



Sümbül, "Siz normal ve meslek hayatınızda hiç zorbalıkla karşılaştınız mı?" sorusuna, "Çok. Bence dünyada karşılaşmayan kadın olmadığını düşünüyorum. Umarım bu sistem değişir" yanıtını verdi. Sümbül, psikolojik sıkıntısı olan birini oynamak istediğini de belirtti.

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