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Anne olmaya yeşil ışık yakan Zeynep Bastık'tan samimi açıklama!

31 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık, Etiler'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. En çok parayı yemek yemeye harcağını söyleyen esprili güzel, gazetecilerle anne olmak istediğini paylaştı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Anne olmaya yeşil ışık yakan Zeynep Bastık’tan samimi açıklama!

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Zeynep Bastık, önceki gün Etiler'deydi. Bastık, gazetecilerin "Alışverişi sever misiniz?" sorusuna, "Alışverişi eskisi kadar sevmiyorum. Lüzumsuz geliyor çok alışveriş yapmak. İhtiyaç varsa alıyorum artık. Ben son dönemde en çok parayı yemek yemeye harcıyorum ya" diye yanıt vererek güldü.

"KORKUM YOK"
Geçtiğimiz haftalarda bir röportajında, "Çocuk istiyorum" cümleleri sorulunca ise Bastık, "Ben gençken, enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum. Bir gün çocuk istediğimiz bir vakitte evlilik de olsun isterim. Evlilik gibi bir korkum yok. Evlilik aşkı öldürebilir ama öldürmeye de bilir. Çok genel şeylere ben inanmıyorum" diye konuştu.

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