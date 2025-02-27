Yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir’den aşk açıklaması!

Demet Özdemir, önceki akşam Etiler'de yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. 32 yaşına giren güzel oyuncu, gece boyunca neşeli halleriyle dikkat çekerken, kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle yanıtladı.



Özdemir, yaş almanın kendisi için olumlu bir süreç olduğunu belirterek, "Yirmili yaşlardan sonra güzel bir zemin hazırladığımı düşünüyorum. Her yıl daha fazla tecrübe kazanıyoruz ve daha verimli geçiyor. Ama henüz 30'lara girmiş gibi hissetmiyorum. İlerleyen yıllar neyi gösterir, hep birlikte göreceğiz" dedi.



Muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına da yanıt veren Özdemir, "Hayatımda bir aşk yok" dedi.

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