İşitme engelli çocuklar için sahne alan Burak Kut’tan samimi açıklama!

Burak Kut, önceki akşam Maslak'ta "Çocuk Eğitim Derneği"nde eğitim alan 0-6 yaş arasındaki işitme engelli çocukların gelişimlerini desteklemek için sahnedeydi.



Kut, "Bu gece bir itirafta bulunayım. 17-18 yaşlarında bir kız arkadaşım vardı. İlk başta uzaktan uzaktan bakışıyorduk. Sonra ben anladım ki sağır ve dilsizmiş. Çok enteresan bir şeydi. İletişimden daha çok önemli olan, o ilk bakışmadır. Sonra sürdürebildiğimiz kadar bu ilişkiyi sürdürmeye çalıştık. Aylarca işaret diliyle iletişim kurmaya çalıştık. O yüzden hep böyle bu tür engelleri olan arkadaşlarımıza, gönlüm akar. Onlar için hep bir şeyler yapmak isterim" dedi.

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