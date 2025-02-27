Melis Ülken ile tek celsede boşanmıştı! Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz aşk mı yaşıyor?

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın yakınlaştığı ileri sürüldü.(Takvim.com.tr)





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Hatta Londra'da birlikte vakit geçiren ünlü çiftin beraber yaşamaya karar verdiği de iddia edildi. Yine iddialara göre; Londra'da bir ev tutan Abdullah ve Özoğuz'un yeni evleri için alışveriş yaptığı da söylendi. Tüm bunların yanı sıra Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz'u Instagram'da takip ederken ünlü şarkıcının oyuncuyu takibe almaması da dikkat çekti. Öte yandan Özoğuz, haklarında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti. Abdullah ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.