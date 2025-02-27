SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Melis Ülken ile tek celsede boşanmıştı! Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz aşk mı yaşıyor?

Farah Zeynep Abdullah ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un yakınlaştığı iddia edildi. Londra’da aşka geldikleri söylenen ikiliden Özoğuz açıklama yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
Melis Ülken ile tek celsede boşanmıştı! Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz aşk mı yaşıyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz ay 3 çocuğunun annesi 13 yıllık eşi Melis Ülken ile tek celsede boşandı.

Gökhan Özoğuz, 13 yıllık eşi Melis Ülken ile tek celsede boşandı. (Takvim.com.tr)Gökhan Özoğuz, 13 yıllık eşi Melis Ülken ile tek celsede boşandı. (Takvim.com.tr)

Ayrılığın ardından soluğu Londra'da alan Gökhan Özoğuz hakkında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. 13 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra bir süre kafa dinlemek isteyen Özoğuz, Londra'ya gitmişti. Londra'da yeni projeleri üzerine çalışan Gökhan Özoğuz'un orada oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın yakınlaştığı ileri sürüldü.(Takvim.com.tr)Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın yakınlaştığı ileri sürüldü.(Takvim.com.tr)



TAKİP ETMİYOR!
Hatta Londra'da birlikte vakit geçiren ünlü çiftin beraber yaşamaya karar verdiği de iddia edildi. Yine iddialara göre; Londra'da bir ev tutan Abdullah ve Özoğuz'un yeni evleri için alışveriş yaptığı da söylendi. Tüm bunların yanı sıra Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz'u Instagram'da takip ederken ünlü şarkıcının oyuncuyu takibe almaması da dikkat çekti. Öte yandan Özoğuz, haklarında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti. Abdullah ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN