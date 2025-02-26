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Yeni aşık Aleyna Kalaycıoğlu'ndan çarpıcı evlilik açıklaması!

Etiler'de sevgilisi Vahap Canbay ile görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu, gazetecilerle sohbet etti. Engelli kardeşi Cansu hakkında soruları yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Yüzüstü düşmüş. bayağı kötüydü dişleri falan ama şimdi şükür bir şeyi yok. "ifadelerini kullandı. Evlilik fikrine yeşil ışık yakan Kalaycıoğlu, "İnşallah, ben çok isterim. Neden olmasın?" diye konuştu.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
Yeni aşık Aleyna Kalaycıoğlu’ndan çarpıcı evlilik açıklaması!

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    Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkışta görüntülendi. Sevgilisi Vahap Canbay ile kahvaltıya geldiğini söyleyen Kalaycıoğlu, basın mensupları ile de sohbet etti.

    Geçtiğimiz aylarda yataktan düşen engelli kardeşi Cansu hakkında konuşan Kalaycıoğlu, "Bakıcı ablamız onu biraz yatağın kenarına bırakmış. O da yüzüstü düşmüş. Bayağı kötüydü dişleri falan ama şimdi şükür bir şeyi yok. Dişleri minelerine oturdu" dedi.

    Sevgilisi Vahap Canbay ile yaklaşık 8 aydır aşk yaşayan Kalaycıoğlu, evlilik soruları karşısında, "İnşallah, ben çok isterim. Neden olmasın? İkimiz de istiyoruz aslında ama biraz doğru zaman denen durum vardır ya. Doğru zamanı bekliyoruz diyelim" diye konuştu. Canbay, konuşmak stemeyince oradan uzaklaştı.

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