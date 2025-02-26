Eski aşkıyla görüntülenen Simge’den samimi açıklamalar: İnşallah uğurlu gelirim

Simge Sağın, önceki gün Nişantaşı'ndaki eski aşkı Ozan Bayraşa ile birlikte bir şarkı lansmanında görüntülendi. Sağın, "Bu projede nasıl birleştiniz?" sorusuna, "Teklif Ozan'dan geldi. O şarkıyı hazırlamış. Albüm yapıyor, ilk çıkış şarkısını düet olarak yaptık. İnşallah uğurlu gelirim. Demet Akalın'dan sonra hit şarkının en iyi kokusunu alan kişi bence benim" dedi.



BU RÜYA BİTMESİN!

Yıllar önce yaşanan birliktelikleri karşısında gelen sorulara yanıt veren Sağın, "Biz çok iyi arkadaşız. Tekrardan bir birliktelik söz konusu değil. Çok eskiden yaşandı ve üstünden 7-8 sene geçti. Çok iyi iş arkadaşı olduk. Allah herkese bizim gibi ayrıldıktan sonra iki arkadaş kalmayı nasip etsin. Bu rüya hiç bitmesin istiyorum ben" diye konuştu.

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