Burcu Kara’dan annelik itirafı!

Burcu Kara, vizyona giren "Aşk Sadece Bir An" filminde, çocuğu için endişelenen bir anne olan Selda karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Kendi çocuğuyla ilgili kaygılarının da hiç bitmeyeceğini söyleyen Kara, "Anne kaygısı ömür boyu süren bir duygu. Çocuğunu hep içinde taşıyorsun, onun geleceğini düşünüyorsun. Dış etkenler, çevre, güvenlik. Hayat her zaman süt liman değil. Sonuçta onlar hayatı bilmiyor, kendilerini tam anlamıyla koruyamıyorlar. Biz de annebaba olarak belli bir noktaya kadar kontrol edebiliyoruz ama endişe hep bizimle. Bu his hiç geçmiyor" sözleriyle tüm annelerin ortak duygusuna tercüman oldu.

