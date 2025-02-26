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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den milyonluk poz: Yeni oyuncaklarının fiyatı dudak uçuklattı!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in renkli hayatları bir kez daha gündem oldu. Evcen’in sosyal medya hesabından paylaştığı 4x4 arazi tipi kamyonunun fiyatı dudak uçuklattı.Evcen, karlar içinde yeşil aracının önünde poz vermelere doyamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den milyonluk poz: Yeni oyuncaklarının fiyatı dudak uçuklattı!

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    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin kazançları sık sık gündeme geliyor. Ünlü çift, lüks hobileriyle de dikkat çekiyor. Evcen ve Özçivit son olarak karın tadını çıkardı. Güzel oyuncu, karda verdiği pozlarla gözleri üzerinde toplarken, lüks kamyonu da gözden kaçmadı.

    4x4 arazi kamyonunun 2010 yılı öncesine ait bazı modellerin fiyatının 5 milyon TL'ye kadar çıktığı görüldü. (Takvim.com.tr.)4x4 arazi kamyonunun 2010 yılı öncesine ait bazı modellerin fiyatının 5 milyon TL'ye kadar çıktığı görüldü. (Takvim.com.tr.)

    4x4 arazi tipi kamyonuyla peş peşe pozlarını paylaşan Evcen'in aracının fiyatı da merak edildi. Dikkat çeken aracın fiyatları özel taleplere göre değişiklik gösterirken 2010 yılı öncesine ait bazı modellerin fiyatının 5 milyon TL'ye kadar çıktığı görüldü.

    Sosyal medyada gündem olan arazi kamyonuna, ʺçöp kamyonuʺ benzetmeleri yapıldı. ( Takvim.com.tr)Sosyal medyada gündem olan arazi kamyonuna, ʺçöp kamyonuʺ benzetmeleri yapıldı. ( Takvim.com.tr)

    "BENİM FAKİRLİK"
    Sosyal medyada pozları görenler "İlk bakışta çöp kamyonu sandım benim fakirlik" ve "Belediye arabası sandım" yorumlarında bulundu.

    Burak Özçivit, araba koleksiyonu hakkında, ʺBenim hobim, ona yapacak bir şey yokʺ ifadelerini kullanmıştı. (Takvim.com.tr)Burak Özçivit, araba koleksiyonu hakkında, ʺBenim hobim, ona yapacak bir şey yokʺ ifadelerini kullanmıştı. (Takvim.com.tr)

    Özçivit, araba koleksiyonuyla ilgili olarak daha önce "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" derken, eşi Evcen de bu hobiyi sevdiğini belirterek eşine "Ben de seviyorum" diyerek destek vermişti.

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