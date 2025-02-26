Boşanma aşamasındaki Güzide Duran’dan şok açıklama: Hayatının hatasını anlattı!

Güzide Duran, 2008'de iş insanı Adnan Aksoy ile dünya evine girmişti. 16 yıldır evli ve iki çocukları olan çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti. Duran, eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiaları hakkında da "Yanlış haber o, zaten gizlilik kararı var. O kadar detaya girmiyorum. Konuşamam. Ben de o haberlerin çıkmasına çok şaşırdım" açıklamasını yapmıştı.



"ÇOCUKLARIMA ZAMAN AYIRDIM"

Şu sıralar ekranlara dönmeye hazırlanan Güzide Duran, "Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet pişmanım. Çocuklarıma çok güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm ama yine de hem çalışan hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim. Çocuklar şu an Roma'da yaşıyor. Ben İstanbul'da olmak istiyorum. 16 yıl oldu Amerika'da ve İtalya'da yaşayalı, ülkemden ayrı kalalı."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN