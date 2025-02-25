İstanbul’da dünya starı gibi karşılanan Wanda Nara gündemi salladı!

Arjantinli Wanda Nara, 10 yıllık eşi Mauro Icardi'yi kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aldatarak evliliğini bitirdi. Daha önce de Sivasspor forması giyen Keita Balde ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi. İcardi boşanma davası açarken Wanda bir ödül töreni için İstanbul'a geldi.
İcardi boşanma davası açarken Wanda bir ödül töreni için İstanbul'a geldi. (Takvim.com.tr)
Ortaköy'de bir otelde yapılacak bir ödül töreninde "Yılın Kadını" ödülünü almak için Arjantin'den gelen Nara, önceki akşam saat 22.45'de İstanbul'a indi. Wanda Nara havalimanında kırmızı güller ile karşılandı. Nara tanıyanlar selfie için sıraya girdi. Havaalanı kapısında bekleyen korumalar eşliğinde kalacağı otele gitmek için kendisini bekleyen aracına bindi.
Wanda Nara havalimanında kırmızı güller ile karşılandı. (Takvim.com.tr)
Ancak bu ödül, tartışmaları da beraberinde getirdi. Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılın kadını seçen jüriyi ve kriterlerini önemle merak ediyoruz" dedi. Gülben Ergen'in bu yorumu, ödül süreciyle ilgili farklı görüşleri de gündeme taşıdı.