Özcan Deniz’den ağabeyi hakkında şok iddia: Ölümle tehdit ediliyorum

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde. Şarkıcı, geçtiğimiz hafta annesinin açıklamaları sonrası kalp spazmı geçirerek sevenlerini korkutmuştu.



Yaşadığı sağlık sorununun ardından eşi ve çocuğuyla birlikte dinlenmeye çekilen ve sessizliğe bürünen sanatçının, önümüzdeki günlerde anjiyo olup, kalbine 3 tane stent takılacağı öğrenildi. Diğer yandan Özcan Deniz, 22 yıldır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'den şikayetçi oldu. Özcan Deniz, "Ölümle tehdit ediliyorum" diyerek koruma talebinde bulundu.

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