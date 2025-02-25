Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den romantik kar paylaşımı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yağan karı fırsat bilip sanatını konuşturdu. Eşi Başak Dizer ise, Kıvanç Tatlıtuğ'u sosyal medya hesabından paylaşarak "Dünyanın en güzel kardan adamı" dedi. Her hareketleri hayranlarının ilgisini çeken ünlü çift, son olarak kardan adam paylaşımıyla gündeme geldi.



Başak Dizer, eşi Tatlıtuğ'u ve yaptığı kardan adamı sosyal medya hesabından paylaşarak "Dünyanın en güzel kardan adamı" notunu düştü. Tatlıtuğ'un kardan adamın yanına kardan köpek yapması, hayranlarından da yeteneğine dair övgüler aldı.

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